Deutsche Verkaufscharts: Mario Party feiert Silvester

Nintendo-3DS-Spieler gehen gut vorbereitet in die Silvesterfeierlichkeiten. Mario Party: The Top 100 ist der beste Neueinsteiger der aktuellen deutschen Nintendo-3DS-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Allerdings reicht es nur für den 3. Platz. Pokémon Ultrasonne und Ultramond stehen weiterhin auf dem 1. und 2. Platz.

In den Nintendo-Switch-Charts leistete Super Mario kurz vor Weihnachten Schwerstarbeit. Mario Kart 8 Deluxe steht auf dem 1. Platz, dahinter folgt Super Mario Odyssey. Den dritten Mario-Auftritt gibt es auf dem 5. Platz mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Unter vielen Weihnachtsbäumen lag wohl auch Assassin’s Creed Origins, das in den PS4- und Xbox-One-Charts auf den zweiten Platz vorrücken kann und Star Wars: Battlefront II vergessen macht. In beiden Charts platziert sich Call of Duty: WWII an der Spitze. Auf dem PC dominiert Die Sims 2, auch hier kann Assassin’s Creed Origins auf den 2. Platz vorrücken.