Deutsche Verkaufscharts: FIFA und Call of Duty ganz oben

Die deutschen Verkaufscharts zeigen sich in der Vorweihnachtszeit deutsch konstant. An der Spitze sind die deutschen Allzeit-Klassiker. Call of Duty: WWII sowie FIFA 18 führen im Gleichmarsch sowohl die PS4- als auch die Xbox-One-Charts an. In den PS3- und Xbox-360-Charts schafft es FIFA 18 sogar auf Platz 1, hier landen Call of Duty: Black Ops 2 und Minecraft auf den Silberrängen. Und die PC-Charts beherrscht der Landwirtschafts-Simulator 2017.

Auch in den Nintendo-Switch-Charts bleibt aber alles beim Alten. Super Mario Odyssey holt die Pole-Position vor Mario Kart 8 Deluxe. Xenoblade Chronicles 2 schafft es lediglich auf Rang 3 mit der Standard-Edition und auf Rang 5 mit der Collector’s Edition – vielleicht wäre mehr drin gewesen, wenn GfK Entertainment die Platzierungen zusammenrechnen würde. Bei Nintendo 3DS siegt Pokémon Ultramond vor Ultrasonne.