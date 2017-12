Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty schießt zurück

Die Herrschaft der Sith und Jedi in Deutschland war eine intensive, aber kurze. Nachdem Star Wars Battlefront II in der Vorwoche sowohl die PS4-Charts als auch die Xbox-One-Charts anführte, erobert sich Call of Duty: WWII diese Spitzenposition nun in der aktuellen Woche wieder zurück. In beiden Charts liegt der Activision-Titel wieder auf Platz 1. In den PS4-Charts kann sich sogar Need for Speed Payback vor Star Wars Battlefront II auf Rang 2 schieben. In den Xbox-One-Charts landen Sith und Jedi auf Platz 2, Assassin’s Creed Origins klettert hier auf Platz 3.

Die besten Neueinsteiger sind der PlayLink-Krimi Hidden Agenda auf Platz 10 der PS4-Charts und Lego Marvel Super Heroes 2 auf Rang 8 der Xbox-One-Charts. Im PC-Ranking passiert wenig, hier führt Dauerbrenner Die Sims 4 die Charts an, landet vor Assassin’s Creed Origins und Landwirtschafts-Simulator 17.

Die Nintendo-Switch-Charts werden dominiert von Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe. Höchstens Xenoblade Chronicles 2 dürfte die traditionelle Super-Mario-Dominanz im Weihnachtsgeschäft wohl in den nächsten Wochen brechen. In den deutschen 3DS-Charts, wie alle Platzierungen ermittelt von GfK Entertainment, führen Pokémon Ultrasonne und Ultramond weiter das Feld an.