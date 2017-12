Der Japan-Termin zu World of Final Fantasy: Meli-Melo

Nachdem Square Enix im letzten Monat das Opening-Video von World of Final Fantasy: Meli-Melo veröffentlicht hat, ist nun bekannt, wann der Titel erscheint. Der Mobile-Ableger erscheint am 12. Dezember in Japan für iOS und Android. Bisher haben sich bereits 500.000 Spieler für das Spiel vorregistriert.

Im „Garden Dome“ freundet man sich mit Mirages an, ein wiederkehrendes Element aus World of Final Fantasy. Von dort aus bricht man in das Abenteuer der Welt Valgallan auf. Auch Charaktere aus dem Original wird man im Mobile-Ableger wieder antreffen können. Die Geschichte wird in Form eines Manga erzählt.

Das bereits angesprochene Eröffnungsvideo seht ihr nachfolgend noch einmal!

via Gematsu