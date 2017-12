Demo zu Lost Sphear ab sofort in Europa erhältlich

By

Wir haben Lost Sphear schon im Oktober angespielt und schilderten euch unsere Eindrücke. Nun dürft auch ihr ran! Square Enix hat eine spielbare Demo zu dem zweiten Spiel von Tokyo RPG Factory veröffentlicht, die ab sofort für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erhältlich ist. In der Demo schließen Spieler sich Kanata und seinen Freunden auf ihrem Abenteuer an und erhalten einen vorzeitigen Einblick in einige der neuen Features des Spiels:

Das Artefakt-System, mit dem Spieler wiederhergestellte Erinnerungen einsetzen können, um die Benutzeroberfläche anzupassen, Spielerboni zu erhalten und die geheimnisvolle Geschichte voranzutreiben.

Vulcosuits, die neue Fortbewegungsmöglichkeiten und Optionen zur Erkundung der Umgebung bieten.

Mächtige Paradigmen-Attacken für den Sieg über deine Gegner, die für jeden Charakter einzigartig sind.

Lost Sphear erscheint am 23. Januar 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs. Eine Handelsversion wird auch bei Amazon erhältlich sein. Aus Anlass der Demo-Veröffentlichung gibt es zudem eine Videonachricht der Entwickler. Außerdem veröffentlichte Square Enix einen neuen, kurzen Demo-Trailer.