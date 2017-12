Yang Bing und Entwickler Ultizero haben inzwischen einen kompletten Demo-Walkthrough zu Lost Soul Aside veröffentlicht. Der Titel, der im letzten Jahr erstmals auf der Bildfläche aufgetaucht ist und von sich reden machte, weil er von Yang Bing allein entwickelt wurde, wurde bei der PlayStation Experience mit einer Demo vorgestellt. Nach einigen Auszügen seht ihr nun ein Video der kompletten Demo.

Die Entwicklung von Lost Soul Aside begann im Alleingang – zwei Jahre lang arbeitete Yang Bing an dem Spiel, bevor er es im letzten Jahr präsentierte. Inzwischen ist mit Ultizero Co., Ltd. ein kleines Studio betraut. Inspiriert wird das Spiel von Final Fantasy XV, aber auch Ninja Gaiden. Geplant ist die Veröffentlichung für PlayStation 4.