Das neue Interface von The Caligula Effect: Overdose

Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu gewährt euch einen Blick auf das neue Interface, welches euch in The Caligula Effect: Overdose zur Verfügung steht. Es handelt sich um ein Remake von The Caligula Effect, das auf Unreal Engine 4 basiert und am 17. Mai 2018 in Japan erscheinen soll. Zu den neuen Elementen gehören eine verbesserte Grafik, das Szenario „Forbidden Musician Route“, verschiedene Enden, neue Mitglieder für die Gruppe „Go-Home Club“, neue Musiker und neue Musikstücke.

Zum männlichen Protagonisten wird es ein weibliches Gegenstück geben. Spielt ihr das Abenteuer als Heldin, werden sich die Entwicklung der Geschichte und die Reaktionen der anderen Figuren ändern. Miyuki Sawashiro vertont die weibliche Spielfigur. Zu den neuen Mitgliedern der Einheit „Go-Home Club“ gehören Ayana Amamoto (gesprochen von Maria Naganawa) und Eijin Biwasaka (gesprochen von Kenji Akabane). Die zusätzlichen Musiker heißen Kusanashi und Stork.

via Gematsu