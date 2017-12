Cube Creator X erscheint April 2018 für Nintendo Switch

Cube Creator X wird am 26. April für Nintendo Switch in Japan erscheinen. Das gab nun die neueste Ausgabe der japanischen Famitsu bekannt. Entwickelt wird das Spiel von Big John Games und Arc System Works. Wie in den vorherigen Teilen der Reihe vereint der Titel RPG-Elemente mit einer Aufbausimulation, in der alles aus Würfeln besteht.

Das Spiel wird einen lokalen und Online-Multiplayer bieten.

Cubes können in Teileinheiten registriert werden.

Im Stage Builder könnt ihr nun die Form der Stage wählen.

Das Wetter verändert sich.

Man kann Haustiere aufziehen.

Das “Temperature”-Konzept wird eingeführt (z. B. wenn ein Holzwürfel verbrennt, entsteht daraus Holzkohle).

Man kann seinen eigenen Avatar designen.

via Gematsu