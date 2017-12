Cave kündigt 3jus-Teaser als Sangoku Justice an

Entwickler Cave (DoDonPachi und Deathsmiles) hat das zuletzt durch den Teaser „3jus“ angedeutete neue Projekt mit Sangoku Justice offiziell vorgestellt. Viele Details gibt es bislang allerdings nicht. Cave gab keine Plattform bekannt, allerdings berichtete die Famitsu auf ihrer Ableger-Website Famitsu App über das Spiel. Die Website ist auf Smartphone-Games spezialisiert.

Sangoku Justice, das Cave selbst ein „spring war dramatic battle game“ nennt, wird in Japan im Frühjahr 2018 nur digital erscheinen. Die Geschichte dreht sich um ein Japan der Zukunft, in dem ein Bürgerkrieg herrscht und sich verschiedene Kräfte gegenüberstehen. An der Entwicklung beteiligt sind einige namhafte Entwickler, so z. B. Scenario Writer Yuri Shibamura (Gunparade March), Art Director Junya Unoue (Deathsmiles, BTOOOM!) und General Manager Tsuneki Ikeda (DoDonPachi, Deathsmiles).

via Gematsu