Catherine: Full Body für PS4 und PS Vita angekündigt

Nach den Gerüchten der letzten Monate hat Atlus heute ein Remake zu Catherine angekündigt! Catherine: Full Body soll für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen und wird von Studio Zero entwickelt. Die Entwicklung wird von Persona-5-Director Katsura Hashino geleitet. Catherine erschien ursprünglich für PS3 und Xbox 360 im Jahre 2011.

Vincent liebt seine Freundin. Katherine ist hübsch, klug und erfolgreich. Das Problem ist nur, dass sie immer öfter von Verantwortung und einer langfristigen Beziehung spricht – etwas, dem Vincent schon sein Leben lang aus dem Weg geht. Da Beziehungsprobleme aber wirklich das Letzte sind, was er im Moment gebrauchen kann, trifft sich Vincent mit seinen Freunden auf ein paar Drinks in einer Bar – ahnungslos, dass er an diesem Abend von einer betörenden Schönheit verführt werden soll: Catherine! Am nächsten Morgen wacht er vollkommen verkatert und ohne Erinnerungen an die vergangene Nacht auf. Neben ihm im Bett die wohl attraktivste Frau, der er jemals begegnet ist. Ist alles harmloser als es scheint, oder ist doch mehr zwischen den beiden gelaufen? Soll er Katherine von dieser Nacht erzählen? Wird er Catherine jemals wieder sehen? Vincent merkt schnell: Wer in der Liebe hoch hinaus will, kann sehr tief fallen…