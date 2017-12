Capcom kündigt Devil May Cry HD Collection an

Capcom hat sich einiges für das Jahresende aufgehoben. Nach der Flut von Mega-Man-Ankündigungen stellte man heute die Devil May Cry HD Collection vor. Die Sammlung aus den Klassikern Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3: Dante’s Awakening Special Edition wird am 13. März 2018 in Europa für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Capcom stellt die Spiele noch einmal vor und führt aus:

2001 hat das erste Devil May Cry das Action-Genre neu definiert und steht bis heute für unvergleichliches Dämonenschnetzeln mit Stil. Der ikonische Hauptcharakter mit dem silbernen Haarschopf Dante ist der Sohn einer menschlichen Mutter und eines teuflischen Vaters namens Sparda. Dies verleiht Dante die immensen Fähigkeiten eines Halbdämons und diese nutzt er um sich den Horden der Dunkelheit entgegenzustellen und einen Ein-Mann-Krieg zur Rettung der Menschheit anzettelt. Devil May Cry 2 erschien 2003 und rankt sich ebenso wieder um Dante, doch ist er nicht allein unterwegs – die teuflische und extrem agile Lucia schließt sich ihm im Kampf gegen einen Mann an, der zu allem entschlossen ist, um sich selbst mit gottesgleichen Kräften auszustatten. Die Devil May Cry 3: Dante’s Awakening Special Edition ist die ultimative Edition von Devil May Cry 3: Dante’s Awakening und kann mit einer Reihe an Verbesserungen und Aufwertungen punkten. So kann man sich zum Beispiel als Dantes Zwillingsbruder Vergil auf die Dämonenjagd machen oder den Bloody Palace Mode sowie den Turbo Mode ausprobieren.

Weitere Details gibt es bislang nicht. Offensichtlich handelt es sich um die Originale in aufgemotzter Optik, neue Features oder sonstige Änderungen scheinen die Originalspiele nicht zu erfahren. Nachfolgend seht ihr erste Screenshots.