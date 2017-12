Campo Santo stellt In the Valley of Gods für PCs vor

Campo Santo Productions, der Entwickler von Firewatch, hat in dieser Woche im Rahmen der The Game Awards 2017 einen neuen Titel angekündigt. Ein First-Person-Abenteuer mit Namen In the Valley of Gods soll 2019 für Steam erscheinen.

Der Titel spielt im Ägypten der 1920er-Jahre. Man schlüpft in die Rolle von Rashida, einer in Ungnade gefallenen Entdeckerin und Filmemacherin. Sie hat eine letzte Chance ihr abenteuerliches Leben fortzuführen: Zwischen Dünen und Ruinen verbirgt sich wohl eine der größten archäologischen Entdeckungen der Welt. Um diese zu finden, muss sich Rashida mit Zora zusammentun – einem früheren Partner, mit dem sie nie wieder zusammenarbeiten wollte.

In the Valley of Gods steckt noch in einer frühen Entwicklungsphase und es gibt deshalb noch keinen Release-Termin. Bis dahin könnt ihr euch aber die Zeit mit dem Trailer weiter unten vertreiben. Hier könnt ihr die Entwicklung des Titels verfolgen.

