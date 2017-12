Bestätigt: Secret of Mana erscheint physisch in Europa

Bei Twitter hat Square Enix endlich bestätigt, was in der Tat nur noch einer formalen Ankündigung bedurfte. Seit Wochen listen europäische Händler eine physische Version des Remakes von Secret of Mana für PlayStation 4, in dieser Woche kündigte Square Enix diese Version für Nordamerika an und nachdem selbst Amazon.de eine Produktseite eröffnet hat, bestätigte Square Enix nun auch die Veröffentlichung dieser physischen Version in Europa.

Secret of Mana war zunächst nur als Digital-only-Veröffentlichung in Nordamerika und Europa geplant, während für Japan von Anfang an physische Versionen für PS4 und PS Vita angekündigt sind. In Japan wird es sogar eine Collector’s Edition geben. Wir hatten vor einiger Zeit bereits die Gelegenheit, das Remake anzuspielen. Unsere Eindrücke findet ihr hier.