Azayaka na Irodori no Naka de erscheint für PS4 und Vita

Entergram wird die Visual Novel Azayaka na Irodori no Naka de, Kimi Rashiku von Prekano, die in Japan am 24. November für PCs erschienen ist, für die Systeme PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlichen. Geplant ist die Erscheinung für die beiden Plattformen am 22. Februar 2018, wobei die Version für PlayStation Vita nur digital vertrieben wird.

Der Protagonist gelangt in ein Internat und teilt sich den Raum mit einem Jungen, der in seiner Stufe ist. Sein Zimmernachbar ist der Sohn eines berühmten Kabuki-Schauspielers. Allerdings hat er ein großes Geheimnis, welches der Held durch einen Zwischenfall entdeckt. In Wahrheit ist sein Nachbar ein Mädchen. Diese Situation verändert das Verhältnis zwischen den beiden. Jedoch nutzt der Protagonist ihr Geheimnis nicht aus, sondern hilft dem Mädchen, ihre wahre Identität zu verbergen.

Die offizielle Webseite findet ihr bereits im Internet.

