Atelier Lydie & Suelle: Synthese und Hörprobe im Video

Gust hat ein neues Video zu Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings veröffentlicht, welches euch die verschiedenen Schritte der Synthese in diesem Rollenspiel präsentiert. Dazu gibt es eine weitere Aufnahme, die als Hörprobe dient und euch die Lieder „Himawari ~Sono 3~“, „Chroma“ und „Canvas“ vorspielt.

In Japan wird Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 21. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Firmen Koei Tecmo und Gust gaben bereits offiziell bekannt, dass der Titel im Westen am 30. März 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht wird.

via Gematsu