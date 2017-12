Atelier Lydie & Suelle: Livestreams am 14. Dezember

Am 14. Dezember wird Gust um 13 Uhr JST (um 5 Uhr deutscher Zeit) einen Livestream zu Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings übertragen, den ihr euch über YouTube, Niconico und Fresh ansehen könnt. Das Entwicklerteam sowie die Synchronsprecher werden etwas über den Titel erzählen, verschiedene Spielinhalte erklären und neue Informationen enthüllen.

Um 20:30 Uhr JST (um 12:30 Uhr deutscher Zeit) wird Gust die zweite offizielle Ausstrahlung zum 20. Geburtstag der Atelier-Serie verbreiten. Dieser Stream wird ganz neue Szenen aus Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings zeigen und läuft über YouTube, Niconico und Fresh.

In Japan wird Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 21. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Firmen Koei Tecmo und Gust gaben bereits offiziell bekannt, dass der Titel im Westen am 30. März 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs veröffentlicht wird.

via Gematsu