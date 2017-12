ARMS: Dr. Coyle betritt den Ring

Nintendo hat Version 5.0 zu ARMS veröffentlicht. Das neueste Update erweitert das Spiel erneut um einige neue Inhalte. Mit dabei ist mit Dr. Coyle auch wieder eine neue Kämpferin. Die Charakter-Riege ist damit auf 15 Charaktere angewachsen.

Dr. Coyle – aka „Genie des Wahnsinns“ – ist die Direktorin des ARMS-Labors. Sie war schon als kleines Mädchen von ARMS fasziniert, sodass sie bereits damals beschlossen hat, ihr Leben ganz der ARMS-Forschung zu widmen. Mit ihrer Forschung verfolgt sie keine bösartigen Ziele. Sie will einfach nur die stärkste ARMS-Kämpferin aller Zeiten werden – selbst, wenn sie dafür in ihren Experimenten als Versuchskaninchen herhalten muss. Denn Schmerz und harte Arbeit sind es in ihren Augen wert, wenn sie nur den ARMS-Grand-Prix gewinnt! Dr. Coyle steuert drei neue ARMS zum Spiel bei: Maulsperre, Parabola und Wirbelchuck. Alle drei eignen sich perfekt dazu, Gegner in ihrer streng geheimen Forschungseinrichtung zu bekämpfen.