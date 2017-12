Adventure Time: Pirates of the Enchiridion angekündigt

Ein Weilchen haben sich Finn und Jake auf den Videospielsystemen rar gemacht, aber nun können Adventure-Time-Fans aufatmen. Die nächste Videospiel-Adaption naht. Bandai Namco kündigte Adventure Time: Piraten der Enchiridion an, das im Frühjahr 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll.

Das neue Adventure Time soll in einer Open-World spielen und sich in Sachen Optik ganz nah an der Fernsehshow orientieren. Versprochen werden taktische Kämpfe, eine Entwicklung der Helden und alle beliebten Charaktere wie Finn, Jake, BMO und Marceline. Bandai Namco stellt das Spiel zudem so vor: