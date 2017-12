A.O.T. 2: Der Charakter-Editor und das Leben im Ort

By

Koei Tecmo hat neue Details zu Attack on Titan 2 veröffentlicht, das hierzulande erneut aus Lizenzgründen als A.O.T. 2 erscheinen muss. Diesmal geht es um den umfangreichen Charakter-Editor, aber auch um das Leben in den Orten und darum, was ihr dort erleben könnt. Auch fünf neue spielbare Charaktere seht ihr auf den neuen Screenshots: Jean Kirschtein, Conny Springer, Sasha Braus, Marco Bodt und Daz.

Die neuen Details bieten wir euch nachfolgend ungefiltert:

Spieler von A.O.T. 2 erstellen ihre eigene Spielfigur im umfangreichen Charakter Creation Studio, um noch tiefer in die spannende Geschichte abtauchen zu können. Neben kosmetischen Einstellungen wie die Frisur und Kleidung, können die Körperform, Gesichtszüge und der Tonfall von Spielern bestimmt werden. Darüber hinaus können die Fähigkeiten nach eigenen Bedürfnissen ausgewählt werden, um eine einzigartige Attack-on-Titan-Erfahrung zu kreieren. Nachdem sich Spieler in fesselnde Kämpfe gegen die titanischen Gegner gestürzt haben, kann der Alltag eines Scouts dank neuer Rollenspiel-Elemente erlebt werden. Zur Interaktion mit den Charakteren des Attack-on-Titan-Universums und zur Vorbereitung auf bevorstehende Kämpfe stehen zahlreiche Einrichtungen hinter den sicheren Mauern zur Verfügung. So kann unter anderem das Titanen-Forschungszentrum besucht werden, um mehr Informationen über die eingefangenen Titanen zu gewinnen. Nur wer die Stärken und Schwächen seiner Gegner kennt sowie seine Fähigkeiten in den zahlreichen Trainingseinrichtungen verbessert, kann gegen die Titanen bestehen. Erfolgreiche Kämpfe werden mit Materialien und Ressourcen belohnt, die anschließend im Regiment-Store eingesetzt werden können. Hier erwerben die Spieler neue Ausrüstungsgegenstände und weitere Materialien oder werten ihre Waffen auf. Zusätzlich können wichtige Verteidigungsanlagen wie die automatische Artillerie gebaut und verbessert werden. A.O.T. 2 bietet spezielle Scout-Missionen an, die Spielern zusätzliche Erfahrungspunkte, Geldmittel und seltene Materialien einbringen, die in den Hauptmissionen nicht vorkommen. Ziehen Spieler öfter mit bestimmten Kameraden ins Gefecht, verbessert sich die Beziehung zu diesen Charakteren. Neben detaillierteren Informationen über deren Motivation und Hintergründe, erlangen Spieler Vorteile im gemeinsamen Kampf gegen die Titanen.

A.O.T. 2 erscheint am 20. März für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Neben den versprochenen Screenshots findet ihr unten auch einen aktuellen TV-Spot aus Japan!