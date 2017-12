A Certain Magical Virtual-On: Demo in Japan verfügbar

By

Ab sofort ist zu A Certain Magical Virtual-On im japanischen PlayStation Store eine Demo für die Systeme PlayStation 4 und PlayStation Vita verfügbar. Die Testversion hat eine Größe von 2,37 GB für PlayStation 4 und 431,55 MB für PlayStation Vita. Alle 13 spielbaren Virtuaroids aus der Vollversion stehen in der Demo zur Auswahl bereit. Die Onlinefunktionen stehen nicht zur Verfügung, dafür könnt ihr das Tutorial und Kämpfe gegen den Computer angehen.

In Japan erscheint A Certain Magical Virtual-On am 15. Februar 2018.

via Gematsu