A Certain Magical Virtual-On: Demo für Japan

Am 14. Dezember wird im japanischen PlayStation Store eine Demo zu A Certain Magical Virtual-On für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Testversion bietet keine Möglichkeit, Onlinekämpfe zu bestreiten. Stattdessen spielt man ein Tutorial und trägt Gefechte gegen Gegner aus, die vom Computer gesteuert werden. Alle 13 spielbaren Virtuaroids der Vollversion stehen in der Demoversion zur Verfügung.

In Japan erscheint A Certain Magical Virtual-On am 15. Februar für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu