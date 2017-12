„3 für 2“-Aktion bei Amazon: Filme, Musik und Games

By

Amazon hat kurz nach der Cyber-Monday-Woche eine neue interessante Aktion gestartet, die beliebte „3 für 2“-Aktion. Mit dabei sind weit über 100.000 Artikel aus den Kategorien Filme, Musik und Games. Und dabei keineswegs nur alter Kram.

In der Kategorie Games warten unzählige aktuelle Bestseller wie Super Mario Odyssey, Zelda: Breath of the Wild und sehr viele weitere, aktuelle Nintendo-Switch-Games, ebenso wie aktuelle PlayStation-Blockbuster wie Assassin’s Creed Origins und japanische Games wie NieR: Automata.