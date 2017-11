Zwei große Enthüllungen zur Serie The Caligula Effect

FuRyu wird am 17. November über einen Livestream zwei große Enthüllungen zu seiner Serie The Caligula Effect mitteilen. Die Ausstrahlung wird über YouTube und Niconico gesendet. Das Event „Two Big News Reveals Presentation“ wird von Takuya Yamanaka, Reina Ueda, Chiharu Sawashiro, Ari Ozawa, Soma Saito und Asami Shimoda moderiert. In Japan erschien das Videospiel am 23. Juni 2016 für PlayStation Vita. Eine lokalisierte Fassung wurde in Europa und Nordamerika im Mai 2017 veröffentlicht.

via Gematsu