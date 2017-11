Zero Escape: The Nonary Games: Termin für Europa

Aksys Games hat den Veröffentlichungstermin der PlayStation-Vita-Version von Zero Escape: The Nonary Games für Europa bestätigt. Demnach wird die Sammlung, bestehend aus den beiden Spielen Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Zero Escape: Virtue’s Last Reward, am 15. Dezember digital und als Retail-Version im Handel für den Handheld erscheinen. Seit dem 24. März ist die Zusammenfassung für PlayStation 4 und für PCs in Europa und in Nordamerika erhältlich. An diesem Tag erschien auch die Fassung für PlayStation Vita in Nordamerika, auf die man sich in Europa gedulden musste.

Das Remaster bietet nicht nur eine höhere Auflösung, sondern lässt euch die Wahl, ob ihr das Spiel im Modus „Adventure“ oder „Novel“ spielen möchtet. Im Modus „Adventure“ werden die Dialoge in Textboxen dargestellt. Im anderen Modus werden die Gespräche sowie die Beschreibungen und Gedanken als Text gezeigt, welcher sich über den Figuren und Hintergründen befindet.

via Gematsu