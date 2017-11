Zelda Symphony am 24. November in Düsseldorf

Auch in diesem Jahr macht Zelda Symphony wieder in Deutschland Halt. Am 24. November ist die Konzertreihe „Symphony of the Goddesses“ in Düsseldorf zu Gast. Neben den klassischen Klängen der etablierten Konzertreihe gibt es in diesem Jahr auch neue Melodien aus Zelda: Breath of the Wild zu hören. Auch ein komplett neuer Satz aus Skyward Sword, eine überarbeitete Ouvertüre und natürlich viele bekannte Sounds aus der gesamten Reihe sind mit dabei, darunter Twilight Princess, Ocarina of Time und A Link to the Past.

Das Konzert findet am 24. November ab 20 Uhr in der Mitsubishi Electric Halle statt und Tickets für das Konzert mit dem Perth Symphony Orchestra und dem 20-köpfigen Chor sind immer noch über Eventim erhältlich. „Dieses Jahr gehen wir wirklich aufs Ganze, um The Legend of Zelda: Breath of the Wild gebührend zu feiern“, sagt Produzent Jason Michael Paul. „Neben den neuen Stücken bringen wir, auf vielfachen Wunsch der Fans, auch die Ballad of the Wind Fish aus dem ursprünglichen Programm zurück.“