Yumi als DLC für Shinobi Refle: Senran Kagura

By

Wenn der Titel Shinobi Refle: Senran Kagura für Nintendo Switch erscheint, ist Asuka die einzige Heldin für das Videospiel. Wer etwas mehr Abwechslung haben möchte, kann sich am Tag der Veröffentlichung Yumi als DLC kaufen. Der Preis des digitalen Spiels beträgt 926 Yen (circa 7 Euro), wobei die Kosten für den zusätzlichen Charakter als Download ebenfalls 926 Yen betragen. In Japan erscheint das Videospiel am 24. November.

Weitere Details zu Shinobi Refle: Senran Kagura erfahrt ihr in dieser älteren News.

via Gematsu