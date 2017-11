Yakuza 6: Neues Gameplay zeigt englische Version

Bei PlayStation Access nahm man sich in einem Livestream Yakuza 6: The Song of Life vor. Ein Mitschnitt des etwa 100 Minuten langen Streams ist nun bei YouTube online und bietet einen entsprechend ausführlichen Einblick in das Spiel, konkret in den „Free Play“-Modus und Kamurocho. Präsentiert wird dabei bereits die englischsprachige Version, wobei es sich dabei natürlich nicht um den finalen Build, also die Verkaufsversion, handelt.

Yakuza 6 erscheint am 20. März 2018 in Europa für PlayStation 4.