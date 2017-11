Eine Stunde Gameplay aus Xenoblade Chronicles 2

By

Gemeinsam zeigen GameXplain und IGN in zwei Videos eine Stunde neues Gameplay aus dem kommenden Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 für Nintendo Switch, das am 1. Dezember in Europa erscheinen wird. Die Medien hatten die Gelegenheit, das Spiel unter Aufsicht und Anleitung des Nintendo-Treehouse-Teams ausgiebig anzuspielen.

Erkunde einen riesigen Ozean aus Wolken, in dem die Überbleibsel einer Zivilisation auf den Rücken riesiger Titanen leben. Erlebe die Geschichte von Rex und der „Klinge“ Pyra, einem mysteriösen Wesen, das ihm große Macht verleiht. Sucht gemeinsam nach Pyras Heimat Elysium, dem Paradies der Menschheit.

Ihr könnt euch Xenoblade Chronicles 2 bei Amazon vorbestellen.

via Gematsu