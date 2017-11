World of Final Fantasy: Meli-Melo angekündigt

Die neueste Ausgabe der Famitsu berichtet erstmals über World of Final Fantasy: Meli-Melo, einen Ableger für Mobilgeräte, der noch in diesem Jahr in Japan an den Start gehen soll. Entwickelt wird das Spiel von Drecom und richtet sich an Casual-Gamer. Erhalten bleibt das Stapel-System, bei dem man bis zu sechs Charaktere übereinander stapelt. Geplant ist auch ein Koop-Modus.

Im „Garden Dome“ freundet man sich mit Mirages an, auch ein wiederkehrendes Element aus World of Final Fantasy. Von dort aus bricht man in das Abenteuer der Welt Valgallan auf. Auch Charaktere aus dem Original wird man im Mobile-Ableger wieder antreffen können. Die Geschichte wird in Form eines Manga erzählt.

Die Funktion des Directors übernimmt erneut Hiroki Chiba, der diese Funktion auch schon bei World of Final Fantasy innehatte. Der Titel war ein Erfolg für Square Enix, so wird es in der Famitsu zitiert. 800.000 Mal verkaufte sich das Spiel weltweit, viele Fans habe man in Übersee gefunden. Die Pläne für ein Mobile-Game habe man schon von Anfang an in der Schublade gehabt.

Den ersten Trailer seht ihr nachfolgend:

via Gematsu