World of Final Fantasy erscheint für PCs via Steam

Square Enix hat eine Portierung von World of Final Fantasy für PCs angekündigt, die am 21. November via Steam erscheinen wird.

In World of Final Fantasy werden Spieler die Zwillinge Reynn und Lann auf ihrer Reise durch die Welt von Grymoire auf der Suche nach ihren verlorenen Erinnerungen begleiten. Auf dieser Reise werden Spieler liebenswerte und bekannte Monster sammeln, trainieren und sie in den Kampf schicken – darunter Kaktor, Chocobo und Behemoth. Die Monster können angepasst werden und durch das strategische Stapeln der Monsterarmee werden Teams gebildet, die es auch mit den härtesten Gegnern aufnehmen können.

Das Rollenspiel ist seit Oktober 2016 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich. Die Steam-Version bietet Steam Trading Cards, Steam Achievements und unterstützt die Steuerung über Maus und Tastatur. Dazu sind in dieser Fassung legendäre Charaktere und Kreaturen enthalten wie Sephiroth, Balthier, White Chocobo und Glow Moogle. Für einen Kauf, der vor dem 28. November getätigt wird, bekommt man die „Day One Edition“, die zur digitalen Version einen Soundtrack und ein Wallpaper umfasst.

via Gematsu