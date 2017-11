Wonder Boy: The Dragon’s Trap erhält Retailfassung

In einer Welt, welche immer digitaler wird, freuen sich Spieler über physische Versionen von Spielen. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen von Nicalis dazu entschlossen, Wonder Boy: The Dragon’s Trap in einer Retailversion im ersten Quartal 2018 zu veröffentlichen.

Allerdings erhalten nur PlayStation-4- und Nintendo-Switch-Besitzer die Möglichkeit eine physische Fassung käuflich zu erwerben. Zudem sind diese Versionen bislang nur für Nordamerika angekündigt. Beide Konsolen sind allerdings nicht regionsbeschränkt und ein Import somit unproblematisch. Für PS4 ist es bereits die zweite Retailveröffentlichung im Westen. Auch Limited Run Games widmete sich dem Spiel bereits.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap wurde von Lizardcube entwickelt und ist die Neuauflage des Spiels, welches für das Sega Master System erschien. Eine digitale Version gibt es für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs, Mac und Linux. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, könnt ihr gerne unseren Test zur Switch-Version durchlesen.

via Gematsu