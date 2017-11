Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu nennt weitere spielbare Charaktere für Attack on Titan 2 und geht mittels einer kurzen Aufzählung auf andere Elemente des Videospiels ein. Laut Artikel gehören die Charaktere Rico Brzenska, Mitabi Jarnach, Ian Dietrich und Hannes zu den spielbaren Figuren. Euer Team führt eine Überraschungsattacke aus, wenn die dazugehörige Leiste aufgefüllt ist.

Die Titanen können mit einem Netz gefangen werden. Weitere Details über die Verwendung dieser Netze wurden nicht beschrieben. Durch die Option „Base Construction“ gestaltet ihr eure Basis. Erhöht sich die Aufmerksamkeit der Titanen, werden sie stärker. Weicht ihr kurz vor einem Treffer einem Angriff aus, bietet sich die Möglichkeit auf eine Konterattacke, die als „Hook Drive“ bezeichnet wird.

Attack on Titan 2 erscheint für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs nächstes Jahr im März in Japan. Im gleichen Zeitraum erscheint das Spiel ebenfalls in Europa und Nordamerika. In diesen Regionen gesellt sich noch eine Xbox-One-Version dazu.

via Gematsu