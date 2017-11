We love Video Game Music am 4. Februar in Stuttgart

Wie ihr wisst, weisen wir euch immer gern auf Videospielkonzerte in eurer Nähe hin – die Schnittmenge von Konzerthaus-Newsletterabonnenten und Videospielfans ist noch immer recht klein und so gehen die Konzertperlen gerne mal unter. Am 4. Februar 2018 macht Symphonic Selections mit „We love Video Game Music“ in der Landeshauptstadt Stuttgart Halt.

Mit Klassikern und Fan-Favoriten aus Final Fantasy, Turrican und Angry Birds zieht das Konzert ein Fazit aus über 30 Jahren Videospielmusik und verneigt sich vor so kreativen Köpfen wie Nobuo Uematsu, Jonne Valtonen und Chris Huelsbeck. Unter der Leitung von Fawzi Haimor und Mischa Cheung am Klavier, erwartet das Publikum das rund 60-köpfige Orchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, das mit seiner Live-Aufführung für einen unvergesslichen Abend sorgen wird.

Karten für das Konzert sind auf StuttgartKonzert.de bereits erhältlich!

Das Artikelbild zeigt das Theater Dortmund.