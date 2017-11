Vier weitere spielbare Charaktere für Gintama Rumble

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Weekly Jump berichtet über vier neue Charaktere, die in Gintama Rumble zu den spielbaren Figuren gehören. Dazu werden zwei weitere Bosse enthüllt. Zu den spielbaren Charakteren gesellen sich:

Toushirou Hijikata

Isao Kondou

Sougo Okita

Nobume Imai

Zu den erwähnten Bossen gehören Isaburo Sasaki und Oboro. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu