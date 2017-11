Valkyria Chronicles 4 für PS4, XBO und Switch vorgestellt

Sega hat – ein wenig überraschend – Valkyria Chronicles 4 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Auch die weltweite Veröffentlichung ist bereits gesichert, der Titel soll 2018 in Nordamerika und Europa erscheinen. Für Japan gibt es mit dem 21. März für die PS4-Version bereits einen konkreten Termin, die Switch-Version folgt erst im Sommer, eine Xbox-One-Version wird es in Japan nicht geben.

Valkyria Chronicles 4 spielt in einem fiktiven Jahr 1935 EC in Europa und damit zur gleichen Zeit wie Valkyria Chronicles. Dort wütet der „Second European War“ zwischen der Atlantic Federation und der Autocratic Eastern Imperial Alliance. Die Föderation kämpft tapfer, doch die übermächtige imperiale Allianz droht sie zu verschlingen. Der Sieg droht in weite Ferne zu rücken, da führt die Föderation die Operation Northern Cross durch, ein letzter Versuch, die kaiserliche Hauptstadt zu erobern und so den Krieg zu beenden.

Commander Claude Wallace und seine loyalen Kindheitsfreunde kämpfen in Squad E für den Erfolg dieser verzweifelten letzten Operation. Sie sehen sich harten Kämpfen, Wellen von kaiserlichen Soldaten und den schrecklichen Valkyria gegenüber. Neben Protagonist Claude Wallace treffen Spieler auch auf Riley Miller, Raz und Kai Schulen, die mit Artworks bereits vorgestellt werden.

Spielerisch wird die „nächste Generation“ des „BLiTZ“-Kampfsystems versprochen. Eine Mischung aus rundenbasierter Strategie, RPG und Echtzeit-Shooter-Sequenzen erwartet euch. Ganz neu ist die Klasse Grenadier, die auf Granatwerfer setzt und eine große Reichweite hat. Optisch will Valkyria Chronicles 4 an die Vorgänger und ihre handgezeichneten Hintergründe anknüpfen, es basiert auf der CANVAS Grafik-Engine. Musikalisch gibt es gewohnte Klänge: Hitoshi Sakimoto, Komponist der Serie, kehrt zurück.

Für Japan wurde anlässlich des 10. Geburtstags der Serie auch schon eine Limited Edition für PS4 angekündigt, die neben dem Spiel einen Story-DLC, einen Soundtrack und ein 72-seitiges Artbook enthält. Nachfolgend seht ihr den Ankündigungstrailer und erste Screenshots und Artworks!