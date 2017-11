Utawarerumono-Remake: Erster Trailer und neue Details

Aquaplus hat ein Teaser-Video zu Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta veröffentlicht und teilt die ersten Informationen zum Remake über die offizielle Webseite mit. Der heutige Artikel beschäftigt sich zuerst mit den Veränderungen, mit denen das Remake ausgestattet wird, danach folgt eine Einleitung in die Handlung und eine Vorstellung der Hauptfiguren aus der Geschichte.

Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta ist als Utawarerumono der Startpunkt in die Handlung, die bisher aus drei Spielen besteht. Der Titel wird nun für PlayStation 4 und PlayStation Vita als Remake aufbereitet. Die Karten, die Charaktere und weitere Elemente der Simulationsszenen werden von 2D komplett auf 3D gewechselt. Die gemeinsamen Attacken, die Spezialfähigkeiten und die fortlaufenden Angriffe werden in ihrer grafischen Darstellung ebenfalls überarbeitet und passen sich dadurch besser an die Systeme an, die für Utawarerumono: Mask of Deception und Utawarerumono: Mask of Truth verwendet wurden.

Die 2D-Hintergründe werden neu gezeichnet, die CG-Events strahlen in einer höheren Auflösung und auch das Intro soll in einer besseren Qualität laufen. Die Stücke der ursprünglichen Hintergrundmusik werden neu arrangiert. Auch die Lieder „Kimi dake no Tabiji“ und „Kimigatame“ erfahren eine neue Interpretation. Einige Lieder wurden zudem neu aufgenommen.

In einer Welt lebt eine besondere Rasse, deren Ohren und Schwänze wie die von Tieren aussehen. Sie bauten Städte und verbrachten ein einfaches Leben, wodurch sie ein ganzes Land formten. Yamayura ist ein Dorf, welches sich an der nordöstlichen Grenze befindet. Ein sterbender Mann wird von Eruruu gefunden und in Sicherheit gebracht. Obwohl er lebensgefährliche Verletzungen besitzt, gelingt es Eruruu ihn zu retten. Der junge Mann hat überlebt, allerdings fehlen ihm sämtliche Erinnerungen.

Da sich der Mann an nichts erinnern kann, erhält er den Namen Hakuoro. Um seine Schulden zu begleichen und sein Gewissen zu reinigen, verbringt er sein neues Leben in Yamayura und hilft den Bewohnern mit der Entwicklung der Stadt. Schon bald verlässt sich jeder Einwohner auf Hakuoro, der eine ruhige Persönlichkeit besitzt. Als die Erntezeit beginnt, fallen die Erträge sehr reichlich aus. Von diesem Glück erfährt schon bald der Lehnsherr, der seine Truppen in Richtung Yamayura aussendet. An der Grenze des Landes entsteht ein Krieg, der die ganze Welt erschüttert.

Hakuoro (gesprochen von Rikiya Koyama):

Ein junger Mann, der durch lebensgefährliche Verletzungen auf der Straße zusammenbrach. Er wurde von einem Mädchen namens Eruruu gefunden und durch ihre Pflege im Dorf Yamayura vor seinem sicheren Tod gerettet. Hakuoro ist eine ruhige Person und sehr intelligent. Er trägt immer eine Maske, die er niemals entfernt. Da er seine Erinnerungen verloren hat, sind weitere Details über ihn unbekannt. Nach seiner Rettung erhält er den Namen Hakuoro und hilft seit seiner Genesung den Einwohnern.

Eruruu (gesprochen von Ryouka Yuzuki):

Ein junges Mädchen, welches den Protagonisten fand und ihn nach Yamayura brachte. Sie ist eine Ärztin in Ausbildung. Allerdings kümmert sie sich nicht nur um die Gesundheit ihrer Mitbewohner, sondern auch um den Haushalt. Eruruu ist eine fröhliche Person, die von den Bewohnern sehr geliebt wird. Sie wird schnell eifersüchtig und liebt ihre kleine Schwester Aruruu.

Aruruu (gesprochen von Miyuki Sawashiro):

Sie ist Eruruus jüngere Schwester und benimmt sich ruhig und schüchtern. Zuerst wirkt sie ungehobelt, doch sie besitzt als Kind eine niedliche Art. Mit den Tieren geht sie eine emotionale Verbindung ein.

Yuzuha (gesprochen von Mai Nakahara):

Sie ist die jüngere Schwester von Oboro. Sie wurde als ein schwaches Kind geboren und ist seitdem blind. Yuzuha wurde von ihrer Familie behütet aufgezogen und durch die extreme Fürsorge ihres Bruders ist ihr die wahre Welt unbekannt.

Oboro (gesprochen von Daisuke Kirii):

Ein junger Mann und ritterlicher Dieb. In seinem Inneren ist er direkt, seine Persönlichkeit ist hitzig und stürmisch. Er behütet seine Schwester und ist jedem feindlich gesinnt, der ihr zu nahe kommt.

In Japan soll der Titel am 26. April 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen.

via Gematsu