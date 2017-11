Utawarerumono: Mehrere Titel sind in Entwicklung

Naoya Shimokawa (Vorsitzender Aquaplus) hat einige Neuigkeiten über die Zukunft der Serie Utawarerumono enthüllt. Derzeit arbeitet die Firma an drei oder vier Spielen, die mit der Reihe in Verbindung stehen. Eines dieser Projekte trägt den Codenamen „UTZ“ und gehört zum Genre der Action-Spiele. Weitere Informationen über diesen Titel sollen ungefähr im Frühling mitgeteilt werden. Mit diesem Ableger möchte man das Publikum der Utawarerumono-Serie vergrößern.

Wer die Handlung aus der Reihe schätzt, darf sich auf ein Videospiel freuen, das ein unterhaltsames Szenario bieten wird und sich ebenfalls in seiner Entwicklung befindet. An diesem Szenario arbeiten Autoren, die ebenfalls an Utawarerumono: Mask of Truth und Utawarerumono: Mask of Deception mitgewirkt haben. Dazu will das Team die grafische Darstellung weiter aufwerten. Dieser Titel ist die bisher teuerste Produktion der Firma.

via Gematsu