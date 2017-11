USA: Nintendo Switch im Oktober beste Hardware

By

Wie Nintendo of America bekanntgegeben hat, war Nintendo Switch auf Grundlage der Erhebungen der NPD Group im Oktober die meistverkaufte Hardware in den USA. Nintendo Switch lässt dabei nicht nur Xbox One und PlayStation 4 hinter sich, sondern auch das SNES Mini. Das Gerät war die zweitstärkste Hardware im Oktober.

Zählt man die Nintendo-3DS-Geräte mit dazu, dann gehen zwei Drittel aller Hardware-Verkäufe in den USA im Oktober auf Nintendo zurück. Ein starkes Ergebnis, das nicht zuletzt auch Super Mario Odyssey zu verdanken ist. Der Titel war natürlich Spitzenreiter in Sachen Software im Oktober.