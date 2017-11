Neuer Nintendo 2DS im Link-Design für USA vorgestellt

Nintendo 3DS ist eine Konsole in vielen Farben und Formen. Für den Black Friday, welcher in den USA am 24. November stattfindet, gibt es nun eine weitere Variante.

Dabei erhalten Käufer einen knallgrünen Nintendo 2DS mit orangen Buttons. Zudem ist das Spiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D bereits vorinstalliert. Das ganze Paket gibt es für 79,99 US-Dollar. Ob es diese Version auch in Übersee geben wird, ist wie bei dem ebenfalls zum Black Friday geplanten Explorer’s Edition zu Zelda: Breath of the Wild unklar.

via Gematsu