Stardew Valley: Update verbessert Switch-Ladezeiten

Letzten Monat warteten viele Switch-Spieler auf ein ganz besonderes Indie-Spiel. Die Rede ist natürlich von Stardew Valley. In dem Simulationsspiel übernehmt ihr die Farm eures Großvaters und werdet zum richtigen Landwirt. Dabei knüpft man diverse Kontakte mit den Einwohnern im Stardew Valley, feiert Feste und kann ebenfalls eine Familie gründen.

Das Spiel erfreut sich großer Beliebtheit bei den Fans, jedoch stören sich viele an den langen Ladezeiten beim Speichern zwischen den einzelnen Tagen. Die Entwickler haben bereits ein Update angekündigt, an dem sie momentan arbeiten. Inwieweit das baldige Update die Ladezeiten verbessert, zeigt das folgende Video:

As well as fixing loads of bugs in the upcoming patch, the guys managed to speed up saving on the switch significantly. pic.twitter.com/JQegZGPrIK

— Tiy (@Tiyuri) 3. November 2017