Under Night In-Birth Exe:Late[st]: Termin für Europa

PQube hat das Veröffentlichungsdatum von Under Night In-Birth Exe:Late[st] für Europa bestätigt. Das Fighting Game wird am 9. Februar 2018 als Retail-Version und in digitaler Form für PlayStation 4 erscheinen. Für die Plattformen PlayStation 3 und PlayStation Vita wird der Titel nur digital veröffentlicht. Aksys Game ist laut der aktuellen Planung für den Vertrieb in Nordamerika zuständig, aber bisher wurde kein konkretes Datum genannt.

Über Rice Digital wird die Collector’s Edition „End of Dawn“ verkauft, die zum Datenträger für PlayStation 4 ein Kunstbuch (bestehend aus 128 Seiten), einen Soundtrack und 20 Anstecker enthält. Der Inhalt befindet sich in einer Sammelbox.

Zu den 20 teilnehmenden Kämpfern gehören die Neuzugänge Phonon, Mika, Enkidu und Wagner, die in 19 verschiedenen Arenen gegeneinander antreten. Das Gleichgewicht der Spielmechanik wurde angepasst, wobei die bekannten Charaktere über neue Fähigkeiten verfügen. Durch das System „Veil Off“ eröffnen sich neue Möglichkeiten, vernichtende Kombinationen auszuführen. In diesem Fighting Game stehen die Modi „Mission Mode“, „Tutorial Mode“ und „Chronicle Mode“ zur Verfügung.

via Gematsu