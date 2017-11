Über 10 Millionen Downloads für Dragon Quest Rivals

Laut Square Enix hat die Anzahl der Downloads von Dragon Quest Rivals, seit der Veröffentlichung am 2. November, die Marke von 10 Millionen überschritten. Um diesen Meilenstein zu feiern, erhalten alle Benutzer, die sich vom 21. November bis zum 2. Dezember einloggen, als Belohnung das Objekt „Legend Rare Decision Ticket“. Zusätzlich bekommen die Spieler täglich in diesem Zeitraum 100 Kristalle, wobei die Grenze dieses Extras bei 1.000 Kristallen insgesamt liegt.

Dragon Quest Rivals ist ein originelles Kartenspiel, in dem man in rundenbasierten Kämpfen Charaktere und Monster aus der Spielreihe verwendet und so Rivalen mit dem eigenen Deck besiegt. Eine Version für PCs befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

via Gematsu