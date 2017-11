Trails of Cold Steel: Neuer Ableger erscheint für PS4

Falcom plant, die bereits erschienen Titel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II für PlayStation 4 zu veröffentlichen. Auch der nächste Ableger der Serie soll für diese Plattform erscheinen. Alle genannten Titel sollen bis September 2018 in Japan erhältlich sein. Derzeit ist The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel für PlayStation 3, PlayStation Vita und für PCs erhältlich.

Der direkte Nachfolger, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II, ist bisher für PlayStation 3 und PlayStation Vita erschienen. Eine Veröffentlichung für PCs wurde schon angekündigt und soll in naher Zukunft erfolgen. Der dritte Teil der Serie, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, ist bisher nur in Japan für PlayStation 4 erhältlich. Eine Lokalisierung für den Westen wurde noch nicht angekündigt.

via Gematsu