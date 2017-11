Trails of Cold Steel: Kommender Titel wird letzter Teil

Während wir noch auf eine Nachricht zu einer Lokalisierung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III warten, befindet sich in Japan bereits der nächste Teil der Serie für PlayStation 4 in Produktion. Über die Art des Spiels teilte Toshihiro Kondo (CEO Falcom) nun eine interessante Neuigkeit. Der kommende Teil der Reihe The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel soll die Serie beenden. Mit diesem Teil will man die Geheimnisse des Handlungsbogens auflösen. Laut Falcom soll der Titel im September 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu