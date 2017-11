Tiny Metal verschiebt sich auf den 21. Dezember

Unties und Area 35 haben bekanntgegeben, dass sich die Veröffentlichung von Tiny Metal leicht verschiebt. Statt dem geplanten 21. November will man das SRPG nun am 21. Dezember veröffentlichen. Die zusätzliche Zeit will man nutzen, um das Spiel zu verbessern und sogar neue Features einzubauen. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit für PlayStation 4, PCs und Nintendo Switch.

Das Team hinter Tiny Metal hat einige kreative Köpfe an Bord, die bereits viel Erfahrung in der japanischen Spielebranche gesammelt haben. Zusammen ist es ihr Ziel, ein Wargame zu erschaffen, welches ihr euch als Kinder gewünscht hättet. Inspiriert ist Tiny Metal vor allem von den Spielen der Advance-Wars-Reihe.

In Tiny Metal spielt ihr Nathan Gries, einen Leutnant, der mit seinen Truppen in die Schlacht gegen die bösartige Nation Zipang zieht. In rundenbasierten Gefechten, in denen ihr unter Berücksichtigung von Gelände und Positionierung eurer Truppen euer Vorgehen gut planen müsst, könnt ihr beweisen, dass ihr das Zeug zum Meisterstrategen habt.