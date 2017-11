Termin für Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai

Falcom wird die überarbeitete Fassung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel unter der Bezeichnung The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai – Thors Military Academy 1204- am 8. März in Japan für PlayStation 4 veröffentlichen. Das Remaster des Originals bekommt neue Elemente spendiert und der Speicherstand ist mit den bisher erschienen Spielen der Reihe kompatibel.

Die Auflösung wird in 4K präsentiert und das Spiel läuft mit 60 FPS. Dazu wird der Soundtrack in einer höheren Qualität gespielt, zudem wird der Modus „High-Speed Skip“ (bekannt aus der Version für PCs von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel) eingebaut, damit man nach Belieben schneller durch die Handlung gelangt und auch die Geschwindigkeit der Kämpfe beschleunigen kann. Befinden sich die Daten von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III auf dem System, werden spezielle Boni freigeschaltet wie Kostüme, MAX Bonding Points und 300.000 Mira für den zweiten Durchgang.

via Gematsu