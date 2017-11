Tekken 7: Geese Howard betritt ab morgen den Ring

By

Bevor es mit Noctis einen weiteren prominenten Gast-Charakter in Tekken 7 gibt, betritt ab morgen zunächst Geese Howard aus Fatal Fury den Ring. Geese Howard ist Teil des zweiten DLC zu Tekken 7. Der erste DLC, der seit August erhältlich ist, fügte den neuen Modus Ultimate Tekken Bowl hinzu, in dem auch Geese Howard spielbar sein wird. In der Story hat er allerdings – wie auch Noctis – keinen Auftritt.

Mit einem neuen Trailer stellt euch Bandai Namco Geese Howard noch einmal ausführlich vor. Teil des zweiten DLC sind auch eine neue Kampfarena sowie zusätzliche Kostüme. Tekken 7 ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.