Teaser-Webseite zu One Piece: Bounty Rush eröffnet

By

Die zuvor noch leere Webseite des kürzlich angekündigten Android- und iOS-Titels One Piece: Bounty Rush enthält nun ein Logo sowie erste Teaser-Daten.

Im sogenannten „Belly capture team battle“-Spiel von Bandai Namco tretet ihr zu viert gegen vier andere Spieler an, um möglichst viele Berrys (die Währung aus der One-Piece-Welt) in einem Level zu sammeln, bevor die Zeit abläuft.

One Piece: Bounty Rush soll als Free-to-Play-Titel mit der Möglichkeit zu Mikrotransaktionen im nächsten Jahr in Japan erscheinen. Ein Erscheinungstermin für den Westen steht noch aus, jedoch wurde bereits die Marke „Bounty Rush“ in Europa registriert.

via Gematsu