Sumikko Gurashi: Demo im japanischen eShop erhältlich

By

Ab sofort ist eine Demoversion von Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkoso im japanischen eShop erhältlich. Diese Fassung soll als Anleitung für die Vollversion des Spiels dienen und lässt euch einen Teil der Hauptgeschichte probieren.

Die „Sumikko“ werden den Schauplatz „Sumikko Park“ besuchen. Der Vergnügungspark besteht aus vier Bereichen. Die Figuren bewegen sich auf einem Spielbrett voran. Ein Würfel bestimmt dabei die Anzahl der Felder, die eine Figur voranschreiten darf. Erreicht ein „Sumikko“ das Ziel, gewinnt der Spieler, der die meisten „Sumikko Coins“ (die Währung in diesem Videospiel) gesammelt hat.

Auf dem Spielbrett befinden sich die Attraktionen in Form von Minispielen. Für ihre Bewältigung verdient ihr die begehrten Münzen. Mit diesen Objekten kauft ihr neue Kleidung für die Figuren oder richtet ihre Zimmer mit Dekorationen ein. In Japan erscheint das Videospiel am 7. Dezember für Nintendo Switch.

via Gematsu