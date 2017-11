Neuer DLC für Story of Seasons: Trio of Towns in USA

Ab sofort ist ein DLC zu Story of Seasons: Trio of Towns im nordamerikanischen eShop für Nintendo 3DS erhältlich. Der zusätzliche Inhalt, der kostenpflichtig im eShop angeboten wird, bietet neue Events, weitere Dialoge mit den NPCs, spezielle Outfits für die Winterzeit und zwei Heiratskandidaten. Zu diesen Neuzugängen gehören Stephanie und Woofio, die für gewöhnlich die Wettbewerbe ansagen oder bewerten.

Weiterhin gibt es ein Update, das einige kleine Fehler behebt und neue Kostüme in das Hauptspiel einfügt. Dazu gehört auch die Kleidung von Lest und Frey aus Rune Factory 4. Story of Seasons: Trio of Towns ist hierzulande im Handel für Nintendo 3DS erhältlich.

via Gematsu